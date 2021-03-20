ТОКИО, 20 мар — ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в субботу у префектуры Мияги на северо-востоке Японии, объявлена угроза цунами.

По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки были зафиксированы в 18.09 по местному времени (12.09 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под водой.

Сбоев в работе АЭС "Токай-2" после землетрясения магнитудой 7,2 на северо-востоке Японии не выявлено, сообщило агентство Киодо со ссылкой на данные компании-оператора станции Japan Atomic Power Company. АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" также работают в штатном режиме, передает агентство.

Японское правительство создало кризисный штаб после землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего вечером в субботу у префектуры Мияги на северо-востоке страны, сообщило агентство Киодо.

Не исключается, что высота волны в районе префектуре Мияги может достигать одного метра.

Толчки ощущались в Токио. Как передает корреспондент РИА Новости, в доме раскачивались люстры, а на улице — фонарные столбы.