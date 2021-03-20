МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Баварский премьер Маркус Зедер заявил о возможности производства "Спутник V" в Баварии, после того как российская вакцина от COVID будет одобрена к применению. В ЕС предупредили о возможном запрете на экспорт вакцины AstraZeneca

"Мы должны мыслить свободнее. Это также означает, что необходимо как можно скорее допустить российскую вакцину "Спутник V", если она соответствует требованиям", — сказал Зедер в интервью изданию Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Согласно изданию, баварский премьер подчеркнул, что российская вакцина в будущем "может производиться в Германии". Газета указывает, что речь идет о заводе в баварском Иллертиссене.

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