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Баварский премьер допустил производство "Спутника V" в ФРГ
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Баварский премьер Маркус Зедер заявил о возможности производства "Спутник V" в Баварии, после того как российская вакцина от COVID будет одобрена к применению. "Мы должны мыслить... ПРАЙМ, 20.03.2021
вакцинация, германия, новости, экономика, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Баварский премьер Маркус Зедер заявил о возможности производства "Спутник V" в Баварии, после того как российская вакцина от COVID будет одобрена к применению.
"Мы должны мыслить свободнее. Это также означает, что необходимо как можно скорее допустить российскую вакцину "Спутник V", если она соответствует требованиям", — сказал Зедер в интервью изданию Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
Согласно изданию, баварский премьер подчеркнул, что российская вакцина в будущем "может производиться в Германии". Газета указывает, что речь идет о заводе в баварском Иллертиссене.
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