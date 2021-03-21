ВАШИНГТОН, 21 мар — ПРАЙМ. Посол РФ в США Анатолий Антонов покинул посольство и направится в Россию, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Байден провел встречу с постпредами стран СБ ООН

Машина Антонова выехала с территории посольства в субботу днем по местному времени.

Антонов помахал журналистам из окна машины, а на вопрос, как настроение, показал жестом, что отличное. Других комментариев он давать не стал.

Уже в воскресенье Антонова ожидают в Москве.

Перед вылетом в Москву он не стал комментировать ситуацию в российско-американских отношениях.

"Когда я приеду, приезжайте все в Вашингтон — я всем обеспечу специальную встречу в посольстве", — сказал Антонов, когда журналисты поинтересовались о том, как принято реагировать в дипломатическом этикете на жесты, подобные тому, который продемонстрировал Байден.

Пригласить посла в Москву на консультации в МИД РФ решили после недавнего интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC News, в котором тот заявил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".

Ранее МИД РФ сообщил, что Антонов был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное — "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.

Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. Он также предложил президенту США побеседовать в пятницу или понедельник. В пятницу Байден заявил, что уверен в том, что "в какой-то момент" переговорит с Путиным.

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