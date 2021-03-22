2021-03-22T08:38:17+03:00
2021-03-22T08:38:17+03:00
2021-03-22T08:38:17+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210322/833289117.html
Оценены последствия введения новых американских санкций против России
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Новые антироссийские санкции от администрации президента США Джо Байдена в области экспорта, связанного с нацбезопасностью, которые недавно вступили в силу, затронут менее одного... ПРАЙМ, 22.03.2021
новости, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83230/76/832307667.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83230/76/832307667.jpg
https://1prime.ru/images/83230/76/832307664.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83230/76/832307664.jpg
https://1prime.ru/images/83230/76/832307661.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83230/76/832307661.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210322/833289055.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Новые антироссийские санкции от администрации президента США Джо Байдена в области экспорта, связанного с нацбезопасностью, которые недавно вступили в силу, затронут менее одного процента годовых поставок США в Россию в денежном выражении, пишет РБК.
Об этом говорится в статистике Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США.
Как прокомментировал замминистра торговли и промышленности России Олег Бочаров, многие крупнейшие компании российской радиоэлектронной промышленности находятся в американских санкционных списках уже давно. Поэтому импортозамещение по критически значимым направлениям техники является постоянным процессом.
Напомним, что 17 марта Вашингтон объявил о новых торговых санкциях против Москвы. Новые ограничения коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью.
Однако до 1 сентября 2021 года из списка предусмотрены исключения. В частности, под санкции не попадают предметы, связанные с авиацией, космосом и предметами для шифрования и технологий программного обеспечения.