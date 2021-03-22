МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Новые антироссийские санкции от администрации президента США Джо Байдена в области экспорта, связанного с нацбезопасностью, которые недавно вступили в силу, затронут менее одного процента годовых поставок США в Россию в денежном выражении, пишет РБК. Минпромторг раскрыл стратегию России в ответ на санкции США

Об этом говорится в статистике Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США.

Как прокомментировал замминистра торговли и промышленности России Олег Бочаров, многие крупнейшие компании российской радиоэлектронной промышленности находятся в американских санкционных списках уже давно. Поэтому импортозамещение по критически значимым направлениям техники является постоянным процессом.

Напомним, что 17 марта Вашингтон объявил о новых торговых санкциях против Москвы. Новые ограничения коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью.

Однако до 1 сентября 2021 года из списка предусмотрены исключения. В частности, под санкции не попадают предметы, связанные с авиацией, космосом и предметами для шифрования и технологий программного обеспечения.