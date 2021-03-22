МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Минвостокразвития хочет привлечь 2,5 триллиона рублей для создания инфраструктуры на Дальнем Востоке и в Арктике, планируется привлечь банковские активы и активы инвестиционных фондов, рассказал глава министерства Алексей Чекунков.

"Мы предложили механизм по усилению государственно-частного партнерства по привлечению инвестиций и назвали её aрктической и в ДФО — дальневосточной концессией. Она не является сложной законотворческой новеллой, с юридической точки зрения основана на уже хорошо опробованном участке рынка на 115-м федеральном законе", — сказал Чекунков. Правительство утвердило долгосрочную программу развития СПГ

"Мы ожидаем в ближайшее время принятия постановления правительства, которое на уровне исполнительной власти даст дополнительные полномочия министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики и нашим институтам развития предупаковывать концессионные проекты, мы их называем "аукционные акселераторы" для того, чтобы они стали приемлимыми для участников рынка. Цена вопроса очень высокая, оценивается примерно в 2,5 триллиона рублей — объём частных денег. В первую очередь, банковский активы, активы инвестиционных фондов…" — добавил он.

Как отметил Чекунков, юридически у министерства сейчас нет препятствий, чтобы заниматься сборкой концессионных соглашений. "Однако у ряда других органов исполнительной власти прямо прописано в положениях, что они занимаются подготовкой концессионных соглашений. В таких условиях для инвесторов возникает правовая неопределенность. Хуже нет ничего", — сказал Чекунков журналистам.

Минвостокразвития РФ ранее анонсировало разработку нового механизма государственно-частного партнерства в Арктике и на Дальнем Востоке. Как пояснял Чекунков, министерство предлагает переложить процентную нагрузку с государства на бенефициаров инфраструктуры, которая создается. Предполагается, что компания, которой нужна новая дорога или новый порт, будет выплачивать инфраструктурный сбор, за счет этих денег будут выплачиваться процентные платежи инвесторам.