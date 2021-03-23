МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок назначения новой денежной выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет, которая будет зависеть от реального уровня нуждаемости, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. Юристы предупредили, за что вас могут лишить детских пособий

"Малообеспеченные семьи получат возможность выбрать одно из двух региональных пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет. В зависимости от уровня нуждаемости и иных жизненных обстоятельств они вправе продолжить получать нынешнее пособие в размере 7 725 рублей в месяц либо подать заявление на получение новой региональной денежной выплаты. Постановление правительства Москвы об утверждении порядка предоставления новой выплаты подписал мэр Москвы Сергей Собянин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая ежемесячная денежная выплата малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет была установлена по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина (указ от 10 марта 2021 г.).

"Размер новой ежемесячной выплаты будет дифференцирован и в зависимости от материального положения семьи может составить 50% от величины прожиточного минимума ребёнка – 7 791 рубль, 75% – 11 687 рублей, 100% – 15 582 рубля в месяц. Если в семье воспитываются нескольких детей в возрасте от 3 до 7 лет, ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается на каждого ребёнка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для приобретения права на новую денежную выплату среднедушевой доход малообеспеченной семьи, как и ранее, не должен превышать величину прожиточного минимума, установленную в Москве в среднем на душу населения – 18 029 рублей в месяц.

"В составе доходов семьи будут учитываться все виды доходов от трудовой деятельности и ежемесячные социальные выплаты по федеральному и московскому законодательству. Кроме того, будет проведена оценка имущественной обеспеченности, исходя из наличия у семьи движимого и недвижимого имущества, а также счетов и вкладов в коммерческих банках", — говорится в сообщении. Власти рассказали, какой доход нужно иметь для получения детских пособий

Отмечается, что для получения права на новую выплату оба родителя должны работать (учиться, получать пенсию по старости/инвалидности), либо только один из них – иметь уважительную причину отсутствия дохода, к примеру, рождение ребёнка, уход за новорожденным, уход за больным членом семьи.

"Приём заявлений о переходе на новую денежную выплату будет осуществляться в центрах госуслуг "Мои документы" с 24 марта 2021 года. При наличии права на выплату она будет установлена с 1 января 2021 года, но не ранее чем со дня достижения ребёнком возраста 3 лет. Таким образом, малообеспеченные семьи с детьми от 3 до 7 лет включительно смогут получить более высокие социальные выплаты в зависимости от реального уровня нуждаемости", — говорится в сообщении.