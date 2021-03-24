МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 15 по 21 марта возобновил снижение, опустившись на 1,2 пункта — до 73,7 пункта.

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. Акции "Русала" обновили максимум, и это не предел

Средний чек на прошлой неделе снизился по кусковому мылу (на 9%, до 75 рублей), медицинским маскам (на 2%, до 64 рублей) и лимонам (на 2%, до 44 рублей). Вырос он по перчаткам (на 2%, до 125 рублей), гречке (на 2%, до 84 рублей) и антисептикам (на 0,3%, до 351 рубля). И только по туалетной бумаге сохранился на прежнем уровне (64 рубля).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 1,2 пункта и составил 73,7 пункта.

При этом продажи товаров набора в денежном выражении в среднем выросли на 9%. По мнению аналитиков "Платформы ОФД", это связано с тем, что у многих россиян на этот период пришлась выплата зарплаты. Кроме того, средства индивидуальной защиты прочно вошли в потребительскую корзину россиян, поэтому динамика их продаж коррелирует с показателями по товарам повседневного спроса.

Снизились только продажи кускового мыла (на 2%), а остальных товаров "коронавирусного набора" – выросли: лимонов (на 13%), перчаток (на 12%), антисептиков (на 8%), медицинских масок (на 7%), гречки (на 4%) и туалетной бумаги (на 2%).