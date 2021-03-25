МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Минэкономразвития исходит из того, что инфляция в России по итогам 2021 года может выйти на целевой ориентир ЦБ в 4%, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. Россия введет пошлину на экспорт подсолнечного масла с 1 сентября

"Мы исходим из того, что пока мы вполне можем выйти на целевой ориентир в 4% к концу года. Я имею в виду декабрь к декабрю", — сказал Решетников.

"Мы сейчас обсуждаем проект прогноза, я думаю, там все цифры мы получим", — добавил он.

Кроме того, по мнению министра, годовая инфляция в России, вероятно, уже прошла пик — 5,8% в марте, дальше будет замедляться, по итогам месяца составит 5,7%.

"На сегодняшний момент, в принципе, мы вышли на пик инфляции. У нас еще неделю назад инфляция стабилизировалась на уровне 5,8%, несмотря на то, что по прошлой неделе у нас недельная инфляция 0,2%. Но это такой средний (показатель – ред.), если до сотых — 0,18%. У нас за неделю до этого был провал, 0,1%, но, к сожалению, мы на нем не удержались, обратно вернулись на уровень 0,2%, и она стабильна", — сказа Решетников на брифинге в четверг.

Он добавил, что, если говорить о годовой инфляции, "то по прошлой неделе пошло снижение — 5,7%".

"Поэтому сейчас, в принципе, мы находимся где-то на пике, и скорее уже в сторону снижения идем. Дальше мы рассчитываем, что год к году инфляция начнет снижаться", — добавил министр. Росстат оценил недельную инфляцию в России

Отвечая на уточняющий вопрос о том, на каком уровне инфляция в годовом выражении в России была на пике, Решетников сказал: "Судя по всему, 5,8%".

При этом по итогам марта инфляция в годовом выражении, по словам министра, будет находиться на уровне 5,7%.

"Скорее всего, мартовская даже будет 5,7% год к году, исходя из тех цифр, которые есть. Но, сами понимаете, данные недельные делаются по 100 товарам, а месячные – по 500, поэтому там бывают какие-то сюрпризы небольшие, которые колебания обеспечивают. Поэтому давайте к этому относиться как к рабочим цифрам", — добавил он.