МОСКВА, 25 мар —ПРАЙМ. В МИД России предупредили, что разблокировка движения через Суэцкий канал может занять несколько недель.

"Египет — движение через Суэцкий канал остается перекрытым из-за аварии 23 марта контейнеровоза "Ever Given", разблокировка может занять несколько недель", — сообщили в Twitter Департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.

Ранее в четверг источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC) заявил РИА Новости, что движение судов в Суэцком канале остается заблокированным уже более двух суток из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. Операция с участием порядка восьми буксиров продолжается.

Судно длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялось из Китая в нидерландский Роттердам и село на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Несколько десятков кораблей ожидают своей очереди на входах в канал на севере и юге, как минимум еще три корабля оказались заблокированы в самом канале.

По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, в первую очередь в инциденте виноват капитан корабля, основные потери несут страховые компании, а простой десятков кораблей может привести к росту цен на нефть на 10% и выше.