МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Разнообразие расходов россиян вернулось к допандемическому уровню, этому поспособствовал возросший спрос на путешествия, а также программа туристического кэшбэка, говорится в исследовании "Тинькофф индекс", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россия с апреля возобновит авиасообщение с шестью странами

"Тинькофф индекс, который отражает разнообразие расходов россиян — благодаря спросу на путешествия – впервые в 2021 году вернулся на уровень прошлого года. Например, 19 марта – на следующий день после старта программы туристического кэшбэка индекс составил 6,4 балла (6,5 в этот день в 2020 году)", — подсчитали эксперты.

По данным аналитиков, таких показателей индекс достиг в 2021 году впервые, даже новогодние праздники, а также День защитника отечества вкупе с 8 марта не так сильно отразились на потребительской активности и разнообразии трат.

Эксперты из "Тинькофф путешествий" также назвали самые популярные направления, куда россияне купили авиабилеты на период проведения программы с кэшбэком от Ростуризма с 18 марта по 15 июня. Во главе списка расположились города на юге России – Адлер с Сочи и Симферополь, тройку лидеров замыкает Калининград, четвертое и пятое место занимают Санкт-Петербург и Минеральные Воды соответственно.

Программа распространяется только на внутренний туризм, однако перелеты Москва-Стамбул также вошли в топ-5 популярных направлений, обогнав по доле Калининград. По оценке аналитиков, на текущий момент внутренние рейсы занимают 83% от доли всех купленных билетов на период действия программы.

"Тинькофф индекс" учитывает информацию о финансовых операциях в онлайне и офлайне более 12 миллионов клиентов экосистемы "Тинькофф" во всех регионах России. Индекс измеряется по шкале от 0 до 10 баллов, где ноль означает отсутствие расходов россиян и движений по счетам бизнеса, а за отметку 10 взят пик потребительской активности, зарегистрированный в декабре 2019 года.