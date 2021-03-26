МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в марте снизился на 0,7 процентного пункта в добыче полезных ископаемых и на 0,3 процентного пункта — в обрабатывающих производствах, свидетельствуют данные Росстата. В "Новатэке" предсказали большое будущее природному газу

"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности, в марте 2021 года составил: в добыче полезных ископаемых — (-0,7%); в обрабатывающих производствах — (-0,3%)", — говорится в сообщении.

При этом экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 10% и удовлетворительной — 74% руководителей, обрабатывающих производствах соответственно — 10% и 75%.

В добыче полезных ископаемых число пессимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации превышает число оптимистов на 3 процентных пункта, в обрабатывающих производствах — на 4 процентных пункта.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 18% опрошенных, в обрабатывающих производствах — 28%. При этом, число оптимистов превысило число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев, в добыче полезных ископаемых на 11 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах — на 21 процентных пунктов.