2021-03-26T22:09:41+03:00
2021-03-26T22:09:41+03:00
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2021
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Росстат сообщил о падении предпринимательской уверенности в добыче
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Индекс предпринимательской уверенности в РФ в марте снизился на 0,7 процентного пункта в добыче полезных ископаемых и на 0,3 процентного пункта — в обрабатывающих производствах,... ПРАЙМ, 26.03.2021
россия, предпринимательская уверенность, росстат, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в марте снизился на 0,7 процентного пункта в добыче полезных ископаемых и на 0,3 процентного пункта — в обрабатывающих производствах, свидетельствуют данные Росстата.
"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности, в марте 2021 года составил: в добыче полезных ископаемых — (-0,7%); в обрабатывающих производствах — (-0,3%)", — говорится в сообщении.
При этом экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 10% и удовлетворительной — 74% руководителей, обрабатывающих производствах соответственно — 10% и 75%.
В добыче полезных ископаемых число пессимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации превышает число оптимистов на 3 процентных пункта, в обрабатывающих производствах — на 4 процентных пункта.
Улучшение экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 18% опрошенных, в обрабатывающих производствах — 28%. При этом, число оптимистов превысило число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев, в добыче полезных ископаемых на 11 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах — на 21 процентных пунктов.