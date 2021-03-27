КИЕВ, 27 мар — ПРАЙМ. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что Россия может выдвинуть Украине территориальные претензии, так как "хочет уничтожить" страну. Кравчук пригрозил России "радикальными шагами" из-за позиции по Донбассу

"Россия не откажется от своей основной позиции… Она формулируется так: "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России"… К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии… Россия хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это", — заявил Кравчук в эфире на телеканала "Украина" в пятницу.

Кроме того, Кравчук возложил на Россию ответственность за обстрелы возле поселка Шумы в Донбассе и заявил, что мировое сообщество должно продолжить давление на РФ, вплоть до введения новых санкций.

"Я думаю, нам нужно обратиться к мировому сообществу, к США… чтобы к России были применены соответствующие меры, а именно санкционные и дипломатические и другие. Только таким способом можно остановить Россию", — добавил Кравчук.

Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Донбассе заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу сообщила, что собирается на экстренное внутреннее совещание. Зеленский заявил, что намерен обсудить с лидерами стран "нормандской четверки" нарушение перемирия в Донбассе.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Читайте также:

Зеленский продлил санкции против ряда российских граждан и компаний