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Почти вся Европа переходит на летнее время
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Все страны Европы, за исключением России и Белоруссии, в ночь на воскресенье переводят стрелки часов на час вперёд — на летнее время, информирует министерство транспорта и... ПРАЙМ, 28.03.2021
время, европа, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 28 мар — ПРАЙМ. Все страны Европы, за исключением России и Белоруссии, в ночь на воскресенье переводят стрелки часов на час вперёд — на летнее время, информирует министерство транспорта и коммуникаций Финляндии.
"Переход на летнее время проводится с субботы на воскресенье. Часы будут переведены на один час вперед в воскресенье, 28 марта, в 3.00", — говорится в сообщении.
Министерство уточняет, что Финляндия все еще проявляет инициативу в ЕС, чтобы положить конец переводу времени.
В настоящий момент в процессе реализации находится инициатива Финляндии о прекращении практики перевода стрелок часов в Евросоюзе.
Европейский парламент проголосовал весной 2019 года за финское предложение, которое должно быть рассмотрено Советом ЕС.
Перевод стрелок часов принят во всём Евросоюзе.
Финляндия ввела переход на летнее и зимнее время в 1981 году. Другие страны Северной Европы ввели данное правило годом ранее, и Финляндия стала последней страной в Европе, решившей переводить стрелки часов.
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