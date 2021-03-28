ХЕЛЬСИНКИ, 28 мар — ПРАЙМ. Все страны Европы, за исключением России и Белоруссии, в ночь на воскресенье переводят стрелки часов на час вперёд — на летнее время, информирует министерство транспорта и коммуникаций Финляндии. В Европе оценили влияние пандемии на мировую экономику

"Переход на летнее время проводится с субботы на воскресенье. Часы будут переведены на один час вперед в воскресенье, 28 марта, в 3.00", — говорится в сообщении.

Министерство уточняет, что Финляндия все еще проявляет инициативу в ЕС, чтобы положить конец переводу времени.

В настоящий момент в процессе реализации находится инициатива Финляндии о прекращении практики перевода стрелок часов в Евросоюзе.

Европейский парламент проголосовал весной 2019 года за финское предложение, которое должно быть рассмотрено Советом ЕС.

Перевод стрелок часов принят во всём Евросоюзе.

Финляндия ввела переход на летнее и зимнее время в 1981 году. Другие страны Северной Европы ввели данное правило годом ранее, и Финляндия стала последней страной в Европе, решившей переводить стрелки часов.

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