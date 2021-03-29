МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. Работодатели в России отдают ключевые позиции представителям поколений Y и X — возрастным группам от 30 и от 40 лет, рассказала в эфире радио Sputnik генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова. Названы лидеры в рейтинге уровня средних зарплат в российской провинции

По ее словам, у более молодых россиян из поколения Z, не достигших возраста 25 лет, меньше шансов получить топовые позиции из-за неспособности принимать самостоятельные решения,

"Поколения X и Y – это люди, которые могут принимать решения и готовы принимать решения. Поколение Z – это диджитальное и инфантильное поколение. Молодые люди не готовы брать на себя ответственность, не готовы работать по много часов, а готовы работать по правилам и процедурам", ‒ сказала Долякова.

Она отметила, что другое полезное качество опытных сотрудников — их способность адаптироваться к изменениям, а в роли руководителей они находят хорошее применение навыкам более молодых специалистов.

"Поколение Z обладает новыми навыками, новым взглядом, а некоторые даже обладают международным образованием. Вот эти новые компетенции очень хорошо дополняют опытных сотрудников, которые пока более эффективны и готовы больше работать. Они берут навыки молодых специалистов и могут очень хорошо адаптироваться к изменениям", ‒ объяснила Долякова.

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