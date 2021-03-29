МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Счетная палата РФ предложила рассчитывать социальные пособия исходя из общего дохода семьи и выплачивать их не только семьям с детьми, заявил глава ведомства Алексей Кудрин. Слабость экономики, замеченная в феврале, не будет долгой

В ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Кудрин объяснил, что Счетная палата провела анализ действующих мер поддержки, а также возможность их увеличения. Например, распространить детское пособие на несовершеннолетних до 17 лет, но даже в этом случае не всегда семья выйдет из зоны бедности. По словам Кудрина, это связано с тем, что пособие так или иначе "распределяется" между всеми членами семьи, а дефицит дохода в ней может превышать размер пособия.

"Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей. В таком случае мы видим пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент. Соответствующие предложения представлены в правительство", — сказал он.