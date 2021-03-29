МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по иску министерства обороны России взыскала 10 миллионов рублей с красноярского АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" (ИСС), производящего спутники для системы ГЛОНАСС.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, суд в понедельник отклонил апелляционные жалобы истца и ответчика на принятое в сентябре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Первая инстанция удовлетворила иск частично – Минобороны требовало от ответчика более 763 миллионов рублей.

Стороны в декабре 2012 года заключили госконтракт на выполнение опытно-конструкторской работы "Развитие наземного сегмента космического комплекса системы ГЛОНАСС" для нужд Минобороны в 2012-2020 годах. Стоимость четырех подэтапов ОКР составила почти 12 миллиардов рублей. При этом исполнитель допустил просрочку выполнения различных подэтапов, по подсчетам истца, от 34 до 518 дней. За нарушение сроков заказчик начислил неустойку в 763 миллиона рублей. В Минобороны рассказали, что против России идет "ментальная война"

Суд согласился с истцом, что просрочка допущена по вине ИСС, но признал штрафные санкции чрезмерно высокими. "Принимая во внимание баланс интересов сторон (суд — ред.) полагает возможным уменьшить размер неустойки на основании ст. 333 ГК РФ до общей суммы 10 000 000 руб", — говорится в его решении.

ИСС — ведущее предприятие госкорпорации "Роскосмос" по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии и, в частности, производит спутники для российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Сейчас орбитальная группировка ГЛОНАСС включает в себя 27 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и два "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, один находится на летных испытаниях, один — на техническом обслуживании и два — в резерве.