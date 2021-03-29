МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство компании "РЕСО Финансовые рынки", учредителем которой является страховщик "РЕСО-Гарантия", о приобретении управляющей компании "Аврора Капитал Менеджмент", говорится в решении службы.

Ходатайство о приобретении 100%-й доли в уставном капитале управляющей компании было подано в ФАС 28 декабря прошлого года.

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство АО "РЕСО Финансовые рынки"… о приобретении доли в уставном капитале ООО "УК "Аврора Капитал Менеджмент"… в размере 100%… и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится в решении ФАС.

УК "Аврора Капитал Менеджмент" была учреждена в 2010 году, осуществляет деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Согласно данным ЕГРЮЛ, уставный капитал компании составляет 80,03 миллиона рублей.

Учредителями "Аврора Капитал Менеджмент" является кипрская компания "Кондовиа лимитед", которой принадлежат 99,9% уставного капитала УК.

"Аврора Капитал Менеджмент" как доверительный управляющий инвестиционных фондов владеет 44,57% ООО "Ресотраст", учредителем которой также является "РЕСО-Гарантия". Это примерно 4,3 миллиарда из 9,62 миллиарда рублей уставного капитала. Более половины (55,43%) находится у САО "РЕСО-Гарантия" — одной из системообразующих российских страховых компаний.

"РЕСО-Гарантия" управляет АО "РЕСО Финансовые рынки", которая осуществляет деятельность по управлению портфелем ипотечных закладных. Генеральным директором "РЕСО Финансовые рынки" и "Ресотраста" является Андрей Савельев.

"В связи с дальнейшим развитием финансового рынка в России страховая Группа РЕСО приняла решение о приобретении лицензированной управляющей компании. Дальнейшие планы группа не раскрывает", — прокомментировал Савельев РИА Новости.

Читайте также:

ФАС подготовила проект о продлении соглашений по ценам на продукты