МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд не дает новый транш потому что страна "осквернила" некоторые обязательства.

Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила.

Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.

"МВФ не дает деньги, потому что мы, к сожалению, как страна, не говорю в этом случае о власти, осквернили некоторые обязательства, которые были взяты в предыдущие годы. И мы должны их восстановить. Например, по НАПК (Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции), возобновление наказания за недостоверные декларирования. Это было решение Конституционного суда", — заявил Марченко в понедельник в эфире телеканала "Наш". МВФ прогнозирует рост объема мировой торговли по итогам 2021 года

По его словам, сейчас идет процесс согласования, за что именно должна проголосовать Верховная Рада, чтобы возобновить наказание за недостоверное декларирование.

Ранее КС Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов.

В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов.

В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.

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