БЕРЛИН, 30 мар — ПРАЙМ. Власти Германии ввели новое правило для всех прилетающих в страну авиапассажиров — с 00.00 30 марта по местному времени (1.00 мск вторника) при въезде из любой части мира теперь необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус. Это сделано с целью противодействия распространению новых штаммов вируса SARS-CoV-2. Эпидемиолог спрогнозировала весенние показатели заболеваемости COVID-19

Тест должен быть сделан максимум за 48 часов до вылета, на границе необходимо предъявить документ с результатом. Речь идет о тестировании с применением технологии амплификации нуклеиновых кислот (ПЦР, LAMP, TMA) либо о тестах на антигены для прямого обнаружения коронавируса SARS-CoV-2. Тесты на антитела не принимаются. Рассматриваются экспресс-тесты на антигены, если они соответствуют минимальным критериям, рекомендованным ВОЗ. К ним относятся тесты, которые по сравнению с тестами ПЦР достигают чувствительности ≥80% и специфичности ≥97%.

Правило "с тестом — на борт" не распространяется на детей до шести лет. Расходы за анализ несут сами граждане. Пассажиры, которые не предъявят результаты теста в установленном порядке, не будут допущены в самолет. Специальные меры были введены в связи с тем, что многие немцы традиционно уехали в отпуск на пасхальные каникулы, в том числе за рубеж.

Для граждан, которые пребывают в Германию на других видах транспорта, действует прежнее правило: если люди следуют из "регионов риска", которые определяет институт Роберта Коха — ведомство, которое входит в структуру минздрава ФРГ и занимается пандемической безопасностью, — то они обязаны предъявить на границе отрицательный тест на коронавирус. Ранее Германия ввела пограничный контроль с Чехией и австрийским Тиролем. Граждане, которые следует из этих регионов, обязаны на границе предъявлять отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 48 часов до поездки.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала граждан отказаться в текущем году от поездок как внутри страны, так и за рубеж. Она указала, что Германии грозит новая пандемия, связанная с распространением новых штаммов коронавируса в Европе. Эти мутации гораздо опаснее, чем изначальный вирус, так как они более заразны, вызывают больше осложнений и атакуют людей всех возрастов, сказала канцлер.

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