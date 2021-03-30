БЕРЛИН, 30 мар — ПРАЙМ. Более 20 политиков — среди них президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель — призвали к созданию нового международного договора, направленного на борьбу с пандемиями и повышение готовности к ним. Все прилетающие в ФРГ обязаны предъявить отрицательный тест на COVID

Как отмечается в статье политиков, опубликованной в немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung, пандемии и другие серьезные кризисы в области здравоохранения не исключены и в будущем, причем ни одно правительство и ни одна организация не способны в одиночку противостоять подобным угрозам. По мнению авторов статьи, пандемия COVID-19 стала "убедительным и болезненным напоминанием" о том, что "никто не находится в безопасности, пока в безопасности не находятся все".

"Мы убеждены, что государства должны совместно разработать новый международный договор о заблаговременной подготовке к пандемиям и борьбе с ними. Подобное новое коллективное обязательство станет важной вехой на пути противодействия пандемиям на самом высоком политическом уровне", — говорится в статье.

Авторы публикации отметили, что такой договор будет "основываться на существующих глобальных соглашениях в области здравоохранения, в частности, на международных медико-санитарных нормах". Основная цель нового договора будет состоять в "продвижении общенационального и общественного подхода, который укрепляет национальный, региональный и глобальный потенциал и сопротивляемость перед будущими пандемиями".

Политики отметили важность платформы ACT Accelerator (ACT-A) — глобального проекта международного сотрудничества под эгидой ВОЗ, созданного для предотвращения монополии на лечение коронавируса в развитых странах и гарантирования распространения вакцин, лекарств и тестов для борьбы с COVID-19 по всему миру, включая развивающиеся и бедные страны. По словам авторов статьи, инициатива уже продемонстрировала успех во многих отношениях, однако предстоит еще многое сделать для достижения равного доступа людей к тестам, лечению и вакцинам.

Авторами статьи выступили в том числе председатель Евросовета Шарль Мишель, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Украины Владимир Зеленский и другие главы государств и организаций.

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