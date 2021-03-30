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Австралия ввела санкции против россиянина и четырех российских компаний
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Австралия объявила о введении санкций против одного физлица и четырех компаний из России, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста,... ПРАЙМ, 30.03.2021
санкции против рф, крымский мост, австралия, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Австралия объявила о введении санкций против одного физлица и четырех компаний из России, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста, сообщает министерство иностранных дел страны.
"Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста", — говорится в заявлении главы австралийского МИД Мариз Пейн.
Отмечается, что санкции введены в координации с Канадой, ранее объявившей о введении ограничений.
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