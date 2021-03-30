МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Австралия объявила о введении санкций против одного физлица и четырех компаний из России, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста, сообщает министерство иностранных дел страны. Канада вводит санкции против физлиц и компаний из России и Украины

"Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста", — говорится в заявлении главы австралийского МИД Мариз Пейн.

Отмечается, что санкции введены в координации с Канадой, ранее объявившей о введении ограничений.

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