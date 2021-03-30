МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Студенты в России чаще всего пытаются устроиться на работу продавцами, в том числе консультантами и кассирами, администраторами и официантами, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости. Где можно заработать летом до 250 тысяч рублей в месяц

Согласно ему, в период с января 2021 года чаще всех работу в России искали студенты и молодые специалисты: с начала года они загрузили или обновили почти 1 миллион резюме. Следом идут соискатели из сферы продаж (0,8 миллиона) и административный персонал (0,5 миллиона). В пятерку также входят специалисты в сфере IT, интернета, телекома, транспорта и логистики.

"Чаще всего студенты и молодежь сейчас ищут работу на позицию продавца (-консультанта, —кассира), администратора, официанта, менеджера, бариста и курьера. В списке наиболее активных профессий в поиске трудоустройства также находятся: менеджер по работе с клиентами, бухгалтер, водитель, офис-менеджер, кладовщик, торговый представитель, системный администратор, оператор call-центра, грузчик, электрогазосварщик", — говорится в исследовании.

Ситуация на московском рынке труда немного отличается от общероссийской, отмечается в исследовании. В частности, пятое место в рейтинге по количеству резюме занимают не представители сферы транспорта и логистики, а маркетинга, рекламы и PR.

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