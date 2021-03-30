ВАШИНГТОН, 30 мар — ПРАЙМ. Выплата репараций гражданам США, предки которых пострадали из-за расизма и дискриминации, — наиболее эффективный способ для страны погасить свой долг перед чернокожими американцами, отмечают эксперты в беседе с РИА Новости. Богатейший чернокожий миллиардер 15 лет не платил налоги

Ранее власти Эванстона в штате Иллинойс первыми в США одобрили программу денежных выплат, которые планируют выдавать темнокожим американцам как возмещение за дискриминацию их предков со времен рабства.

"Это (выплата репараций) абсолютно необходимо. Нет иного пути все исправить, иного пути достичь равенства", — сказала РИА Новости Моник Гэмбл, доцент политологии университета округа Колумбия, добавив, что за счет рабства на юге США повышалось благосостояние на севере.

Гэмбл напомнила о существовании действовавших с конца XIX века до 1964 года "законов Джима Кроу", названных по имени вымышленного комического персонажа, который олицетворял неграмотного афроамериканца. Кроме того, она упомянула практику "красной черты", — практику отказа в предоставлении ипотечных кредитов, которая часто имела место по расовым соображениям. "Перемены необходимы. Степень расизма и страха чернокожих реальна", — сказала собеседница агентства.

Шэрон Деннард, клинический психолог, специализирующаяся на проблемах психического здоровья меньшинств, также считает, что США в долгу перед темнокожим населением.

"Первое, что должна признать Америка — как бы плохо это ни было выражено, — это то, что причина, по которой эта страна так богата, заключается в более чем 300-летнем рабском труде, бесплатном, непосильном труде афроамериканцев", — сказала Деннард в беседе с РИА Новости.

По ее словам, у США есть "непогашенный долг", что мешает стране подняться так высоко, как она могла бы. "Карма работает так: если ты поступаешь неправильно — ты платишь", — резюмировала психолог.

С конца мая 2020 года во многих крупных городах США, а затем и по ряду других стран прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма. Поводом для выступлений послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.

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