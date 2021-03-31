МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 22 по 28 марта снизился вторую неделю подряд, опустившись на 0,7 пункта — до 73 пунктов.

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. Токсичный канал. Чем грозит человечеству "Суэцкая пробка"

На прошлой неделе средний чек снизился по медицинским маскам (на 9%, до 58 рублей), перчаткам (на 2%, до 122 рублей), туалетной бумаге (на 2%, до 63 рублей) и гречке (на 1%, до 83 рублей). Вырос он по антисептикам (на 8%, до 380 рублей), кусковому мылу (на 1%, до 76 рублей). По лимонам средний чек сохранился на прежнем уровне (44 рубля).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,7 пункта и составил 73 пункта.

Продажи товаров набора в денежном выражении в среднем снизились на 4%. "В целом продукции было приобретено ожидаемо меньше, чем на предыдущей неделе. Ситуация может измениться в сторону повышения продаж на этой неделе, когда произойдет выплата части заработной платы за март", — полагают аналитики "Платформы ОФД".

Особенно заметно просели продажи кускового мыла (на 7%), также снизился интерес покупателей к туалетной бумаге и гречке (на 5%), перчаткам и лимонам (на 2%). Выросли продажи только антисептиков (на 11%) и медицинских масок (на 1%).