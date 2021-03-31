МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 22 по 28 марта снизился вторую неделю подряд, опустившись на 0,7 пункта — до 73 пунктов.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.
По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
На прошлой неделе средний чек снизился по медицинским маскам (на 9%, до 58 рублей), перчаткам (на 2%, до 122 рублей), туалетной бумаге (на 2%, до 63 рублей) и гречке (на 1%, до 83 рублей). Вырос он по антисептикам (на 8%, до 380 рублей), кусковому мылу (на 1%, до 76 рублей). По лимонам средний чек сохранился на прежнем уровне (44 рубля).
Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,7 пункта и составил 73 пункта.
Продажи товаров набора в денежном выражении в среднем снизились на 4%. "В целом продукции было приобретено ожидаемо меньше, чем на предыдущей неделе. Ситуация может измениться в сторону повышения продаж на этой неделе, когда произойдет выплата части заработной платы за март", — полагают аналитики "Платформы ОФД".
Особенно заметно просели продажи кускового мыла (на 7%), также снизился интерес покупателей к туалетной бумаге и гречке (на 5%), перчаткам и лимонам (на 2%). Выросли продажи только антисептиков (на 11%) и медицинских масок (на 1%).
https://1prime.ru/state_regulation/20210331/833359116.html