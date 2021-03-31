МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Тенденции к восстановлению экономики России только закрепляются, доходная база в регионах еще во многом нестабильна, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду.

"Тенденции к восстановлению российской экономики еще только закрепляются, мы с вами это хорошо знаем. Не везде, не во всех субъектах мы видим уверенный рост деловой активности, поэтому и доходная база регионов пока во многом нестабильна", — сказал Путин. И корабль плывет: эпопея с блокировкой Ever Given подошла к концу

Он отметил, что хотел бы услышать от губернаторов анализ состояния дел в регионах, предложения по стабилизации региональных финансов и повышению темпов экономического роста.

Он также напомнил, что кабмину было поручено подготовить концепцию программы инфраструктурного развития регионов и проработать вопросы ее финансирования.

ВВП РФ по итогам 2020 года снизился на 3,1%, в текущем году Минэкономразвития ожидает восстановления экономики на уровне 3,3%. Однако ожидается, что министерство в ближайшее время уточнит свой прогноз.

О ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо провести анализ ситуации в лесохозяйственной отрасли, чтобы своевременно оказать поддержку тем, кто нуждается в дополнительной помощи.

Вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании Путина с кабмином в среду рассказала о введении дополнительных правил в этой отрасли, которые вступят в силу с января 2022 года. Она отметила, что сейчас готовятся нормативные акты, которые обеспечат исполнение поручения президента о запрете вывоза круглых лесоматериалов за рубеж. Зампред правительства пояснила, что вся древесина как сырье будет оставаться в стране для глубокой переработки, и реализовываться будут уже пиломатериалы. Путин заявил о неприемлемости дикого капитализма

"Люди, которые работают в этой сфере десятилетиями, в целом неплохо заработали, и у них есть достаточные ресурсы для инвестиций в переработку. Тем не менее, во-первых, бизнес должен знать о планах правительства, знать достоверно, знать наверняка и своевременн6о. И второе: нужно провести анализ ситуации в отрасли, с тем, чтобы тем, кто нуждается в дополнительной помощи, эта помощь была бы своевременно и в необходимом объеме оказана", — сказал Путин в ответ.

"Вы понимаете, что последствия после реализации решений подобного рода будут экономические, поэтому нужно быть к этому готовыми, чтобы, как в народе говорят, не было "как обухом по голове". Это все должно быть сделано в плановом режиме и в координации этих шагов с представителями бизнеса", — добавил президент РФ.