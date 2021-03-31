МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Ситуация с региональными бюджетами в текущем году нормализовалась, прирост собственных доходов отмечается в большинстве регионов РФ, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Суд признал незаконным бюджет одного из российских регионов

"В текущем году мы видим, что ситуация с региональными бюджетами нормализовалась. По состоянию на текущий момент, на 22 марта у нас есть последние отчетные данные, рост налоговых и неналоговых доходов регионов — 6,4%. Прирост собственных доходов отмечен в 71 регионе, то есть в большинстве субъектов Российской Федерации", — сказал он на совещании президента с членами правительства.