МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Нельзя допускать ситуации, когда заемные ресурсы для инфраструктуры направляются на текущие расходы в регионах, реализация соответствующей программы должна строго контролироваться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нельзя допустить ситуации, когда заемные ресурсы, привлекаемые под развитие инфраструктуры, направляются на покрытие текущих расходов", — сказал Путин на совещании с кабмином в среду.

Он подчеркнул, что именно сейчас, на этапе восстановления российского экономики и доходной базы регионов крайне важно дать субъектам дополнительные возможности и инструменты для развития инфраструктуры, "помочь сформировать базу для будущего экономического роста". "Вопреки недовольству". Зачем пытаются удешевить доллар и евро

"При этом отмечу, что реализация программы должна контролироваться строго и Минфином, и профильными министерствами", — добавил глава государства.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ РЕГИОНОВ

Необходимо финализировать параметры реструктуризации коммерческой задолженности регионов, не откладывать ее проведение в долгий ящик, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду.

Он напомнил, что власти последовательно работают над оздоровлением региональных финансов, и один из ключевых этапов в этой работе — реструктуризация коммерческой задолженности. Такие кредиты, как правило, отметил Путин, стоят дорого, выдаются на короткий срок и являются весьма обременительными для регионов.

"Нужно финализировать параметры такой реструктуризации, сделать ее максимально справедливой, провести это уже в ближайшее время, не откладывать в долгий ящик", — сказал Путин.