МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Решение о ключевой ставке надо оставить на усмотрение Центробанка России, заявил президент РФ Владимир Путин. Минфин озабочен низкой собираемостью налогов в сфере драгоценных металлов

"Что касается ключевой ставки, то давайте оставим этот вопрос на решение регулятора — Центрального банка", — заявил Путин на совещании с кабмином в среду.