https://1prime.ru/state_regulation/20210331/833363444.html
Курсы валют
Официальный курс евро на четверг снизился до 88,75 рубля
Мировая экономика
ВТО улучшила прогноз роста мировой торговли в 2021 году
Мнения аналитиков
Инвестиции в банкротство. Когда ждать краха рынка недвижимости?
Банки
Moody's назвало главные риски для банков в 2021 году
Личный кошелек
Инвестстратег назвал самые плохие финансовые советы
Кибербезопасность
Власти сказали, готовы ли производители предустанавливать российское ПО
Торги
Рубль уверенно укрепляется вслед за другими "развивающимися" валютами
Северный поток-2
Трубоукладчик "Северного потока 2" прибыл к месту достройки газопровода
Сделка ОПЕК+
Технический комитет ОПЕК+ понизил прогноз роста спроса на нефть
Нефть
Нефть перешла к росту после данных минэнерго США
https://1prime.ru/state_regulation/20210331/833363444.html
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