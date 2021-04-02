МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Более 19,5 миллиарда рублей планируется потратить на программу социально-экономического развития Арктики до 2024 года, свыше 3 миллиардов рублей будет выделено на это в 2021 году, говорится в постановлении правительства РФ "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации".

Как говорится в документе, общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет больше 19,5 миллиарда рублей в том числе на 2021 год — 3,4 миллиарда рублей, на 2022 год — 6 миллиардов рублей, на 2023 год — 5,2 миллиарда рублей, на 2024 год — 4,9 миллиарда рублей.

Ответственным исполнителем программы в документе обозначено министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Эксперты спрогнозировали будущее российской экономики

"Цели подпрограммы — ускорение экономического развития территорий, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации; увеличение вклада территорий, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации, в экономический рост страны. Обеспечение условий для устойчивого социально-экономического развития макрорегиона", — говорится в документе.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ "Об основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года". Согласно документу, главные интересы России в Арктике — обеспечение суверенитета и территориальной целостности РФ, сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства, обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения Арктической зоны РФ.

Также речь идет о развитии Арктической зоны как стратегической ресурсной базы и ее рациональном использовании для ускорения экономического роста, о развитии Северного морского пути в качестве конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной коммуникации.

Кроме того, в документе сделан акцент на охрану окружающей среды, защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. В октябре 2020 Путин подписал стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года.