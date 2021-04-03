МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил вдвое увеличить пособие на детей, которые воспитываются в неполных семьях, соответствующий законопроект направлен в правительство для получения отзыва. Детские выплаты в апреле: какие пособия будут выплачиваться по-новому

"Мы предлагаем выплачивать неполым семьям пособие в размере двух региональных прожиточных минимумов. Сегодня прожиточный минимум для ребенка в зависимости от того или иного региона в среднем составляет 10 тысяч рублей. Если законопроект примут, то дети из неполных семей с низкими доходами смогут получать от государства в среднем по 20 тысяч рублей в месяц", — заявил Миронов, слова которого цитирует пресс-служба парламентария.

Политик напомнил, что с 2018 года в России действует норма, на основании которой семьи с низкими доходами могут получать ежемесячное пособие в размере одного прожиточного минимума: сначала его выплачивали, пока ребенку не исполнится полтора года, если доход на каждого члена семьи составлял менее полутора региональных прожиточных минимумов, а с прошлого года правила изменились — пособия стали получать семьи с доходом менее двух региональных прожиточных минимумов на каждого члена семьи, пока ребенку не исполнится три года.

"Эта норма, кончено же, правильная. Государство обязано поддерживать граждан. Тем более, если родители не имеют возможности получать высокие доходы. Но одной такой меры поддержки недостаточно", – считает Миронов.