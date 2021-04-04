ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание о ходе реализации послания Федеральному собранию, которое было озвучено год назад, сообщает телеканал "Россия 1".

Кроме того, как отмечается, глава государства проведет ряд внутренних встреч.

Ранее сообщалось, что российский лидер также проведет переговоры с премьером Армении в Москве.