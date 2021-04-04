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Путин проведет совещание по выполнению послания 2020 года
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Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание о ходе реализации послания Федеральному собранию, которое было озвучено год назад, сообщает телеканал... ПРАЙМ, 04.04.2021
послание федеральному собранию, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание о ходе реализации послания Федеральному собранию, которое было озвучено год назад, сообщает телеканал "Россия 1".
Кроме того, как отмечается, глава государства проведет ряд внутренних встреч.
Ранее сообщалось, что российский лидер также проведет переговоры с премьером Армении в Москве.