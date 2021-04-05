ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 апр — ПРАЙМ. Офисы дочерних предприятий "Роснефти" в двух городах Ханты-Мансийского автономного округа — Нижневартовске и Нефтеюганске — эвакуировали из-за анонимных угроз, сообщил РИА Новости источник в местных экстренных службах.

"Примерно в одно время на электронные почты поступили письма с угрозами. Эвакуируются офисы компаний "РН-Юганскнефтегаз" в Нефтеюганске и "Самотлорнефтегаз" в Нижневартовске. Экстренные службы на месте", — сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительно, аналогичное сообщение пришло в понедельник и на один из объектов в Сургуте, эта информация сейчас уточняется.

Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

Ранее, 31 марта и 1 апреля, сообщалось, что неизвестные дважды за сутки "заминировали" здание администрации Сургута. В первом случае персоналу пришлось срочно покинуть мэрию, во втором обошлось без эвакуации — электронное письмо с угрозами в администрации прочитали только на следующий день. Источник в экстренных службах отмечал, что опасных предметов обнаружено не было, по первому факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Также 31 марта аналогичные сообщения о "минировании" получили в мэриях Владивостока, Новосибирска, Омска, Саратова, Тюмени, Казани. Все они оказались ложными.

Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".