МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ожидает увеличения посевных площадей под подсолнечник, сахарную свеклу и картофель в России в текущего году, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на встрече у президента РФ Владимира Путина. Минсельхоз установит квоты на производство и продажу сахара в России

Министр отметил ряд рисков, существующих в пищевой и перерабатывающей промышленности. Одним из рисков, по словам главы Минсельхоза, является вопрос обеспеченности сырьем перерабатывающих предприятий.

"В первую очередь это касается, и вы правильно заметили, сахарной свеклы и подсолнечника. Как я сказал, в текущем году мы планируем увеличить и по подсолнечнику, и по сахарной свекле посевные площади, и надеемся, что погода позволит собрать достойный урожай", — сказал Патрушев. Он указал, что посевные площади под свеклу в 2020 году снизились из-за высокого урожая предыдущего года.

Это, продолжил министр, привело к падению рентабельности по производству сахарной свеклы. Затрагивая тему выполнения показателей Доктрины продовольственной безопасности по самообеспеченности продовольствием, глава Минсельхоза отметил, что самообеспеченности по картофелю в прошлом году достичь не удалось.

"Она оценена была на уровне 86% при цели 95%. К сожалению, прошлый год был не самым урожайным по картофелю. Это связано было с пандемией, и, соответственно, погода внесла свои коррективы. Мы площади под картофель в этом году увеличили, надеюсь, ситуацию выправим", — добавил министр.

Другим риском, который Минсельхоз наблюдает в пищевой промышленности, является необходимость значительных инвестиций предприятий по производству молочной продукции на приобретение оборудования для маркировки. "Эти затраты могут потом сказаться на себестоимости готовой продукции. Со своей стороны мы, конечно, предложили ряд мер поддержки переработчиков", — указал глава министерства.

Помимо этого, в ведомстве отметили, что озимые культуры в России в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся на 80% посевной площади, заявил Патрушев.

"Продолжается у нас мониторинг состояния озимых, ими у нас засеяно 19,4 миллиона гектаров. В хорошем и удовлетворительном состоянии находится 80% — это хуже, чем в прошлом году, у нас было крайне мало влаги осенью. Но, тем не менее, ситуация выправляется. Надеюсь, что мы выполним, если погода позволит, те индикаторы, которые заложены у нас, соответственно, в госпрограмме были", — сказал Патрушев.

Он сообщил, что весенние полевые работы идут в Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральном округах. "У нас посевная площадь в этом году вырастет на 600 тысяч гектаров, под яровые будет отведено порядка 51,5 миллиона гектаров. Поэтому, как я уже сказал, рассчитываем на то, что индикатор госпрограммы выполним", — добавил министр.

Вместе с тем он обозначил определенную проблему дефицита кадров. "В прошлом году с учетом пандемии мы справились в части рабочих рук собственными силами, мы практически не привлекали иностранную рабочую силу. Привлекли студентов, привлекли тех людей, которые на тот момент были безработными", — указал глава Минсельхоза.

"В этом году у нас все-таки потребность будет в иностранных рабочих, она составляет для отрасли растениеводства порядка 35 тысяч человек. Сейчас активно этим занимаемся, чтобы у нас и посевная прошла как следует, и потом мы с уборочной справились. Но, учитывая все нюансы, будем, конечно, в первую очередь ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию, чтобы сохранить людей", — заключил Патрушев.

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