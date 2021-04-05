2021-04-05T17:04:15+03:00
2021-04-05T17:04:15+03:00
2021-04-05T17:04:15+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210405/833395917.html
Путин подписал закон о "гаражной амнистии"
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о "гаражной амнистии", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Авторами инициативы... ПРАЙМ, 05.04.2021
гаражная амнистия, владимир путин, новости, госпроекты, экономика
https://1prime.ru/images/83339/58/833395820.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83339/58/833395820.jpg
https://1prime.ru/images/83339/58/833395819.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83339/58/833395819.jpg
https://1prime.ru/images/83339/58/833395807.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83339/58/833395807.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210405/833395242.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о "гаражной амнистии", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Авторами инициативы выступили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Закон предусматривает механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года.
Вместе с тем перечисляется список документов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков.
При этом граждане не будут обязаны самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта, поскольку он будет проводиться органом местного самоуправления (МСУ). Получить право собственности на гараж и землю под ним можно по одному заявлению, что избавит людей от бумажной волокиты.