МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о "гаражной амнистии", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин упростил создание сельских кооперативов

Авторами инициативы выступили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Закон предусматривает механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года.

Вместе с тем перечисляется список документов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков.

При этом граждане не будут обязаны самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта, поскольку он будет проводиться органом местного самоуправления (МСУ). Получить право собственности на гараж и землю под ним можно по одному заявлению, что избавит людей от бумажной волокиты.