МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Самолет авиакомпании NordWind, следовавший рейсом Казань-Стамбул, сел в московском аэропорту "Шереметьево" после срабатывания сигнализация о неуборке стоек шасси в штатное положение, пассажиры полетят в пункт назначения резервным бортом, сообщили РИА Новости в компании. В США распорядились проверять все лайнеры с двигателями PW4000

"Пятого апреля борт авиакомпании "Северный Ветер", рейс N4-651, вылетевший в 11.00 из Казани в Стамбул, совершил посадку в 14.20 в международном аэропорту "Шереметьево"… При взлете из международного аэропорта "Казань" на борту сработала сигнализация о неуборке стоек шасси в штатное положение", — сказали в компании.

"Экипаж воздушного судна произвел необходимые проверки и принял решение о полете до базового аэропорта "Шереметьево", где в 14.20 борт совершил благополучную посадку. Для продолжения полета в аэропорт Стамбула пассажиры были пересажены на другой борт авиакомпании, ориентировочное время вылета из международного аэропорта "Шереметьево" — 16.50", — добавили в компании.

В NordWind уточнили, что в самолете находились 177 пассажиров и восемь членов экипажа.

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