ВАШИНГТОН, 5 апр — ПРАЙМ / Dow Jones. Амбициозный план президента Джо Байдена – профинансировать строительство сети зарядных станций для электромобилей – возможно, станет дополнительным стимулом для индустрии электромобилей, но принесет с собой множество юридических, технических и бюджетных проблем, для которых придется искать решение.

Белый дом призывает построить 500 000 новых зарядных станций, что превышает текущие размеры американской общенациональной сети в пять раз, в рамках плана поддержки индустрии электромобилей общей стоимостью в 174 млрд долларов. Внимание инвесторов приковано к новому плану Байдена

В свою очередь, этот план является частью общего инфраструктурного пакета Байдена на 2,3 трлн долларов. Как считается, эти станции сыграют ключевую роль в решении проблемы недостаточной дальности пробега. На эту проблему ссылаются многие потребители, объясняющие свою неготовность к покупке электромобиля боязнью оказаться слишком далеко от зарядочной станции.

Вопрос о том, утвердит ли конгресс США этот план, остается открытым, особенно с учетом активных возражений со стороны Республиканской партии. Однако еще более серьезной проблемой может стать вопрос о том, по каким правилам будут осуществляться эти расходы и ускоренное строительство зарядных станций.

Чтобы расчистить регуляторные препятствия на региональном и местном уровне, отрасли может потребоваться федеральное вмешательство по таким вопросам, как выдача разрешений и раздел расходов на строительство зарядных станций.

Такого мнения придерживается Крис Нелдер, изучающий интеграцию электромобильной сети в Институте Скалистых гор (RMI) – некоммерческой организации, занимающейся энергетической и экологической политикой и продвигающей экологически чистую энергетику.

Пока что строительство станций часто тормозят коммунальные службы, новые конкуренты, защитники прав потребителей и нефтяные компании, и все они борются за влияние на регуляторов или колеблются по поводу инвестиционных затрат.

Строительство зарядной инфраструктуры идет "действительно медленно и обходится действительно дорого. Нам нужна гораздо более широкая поддержка, – отмечает Нелдер. – Все это потребует денег, полномочий, руководящих решений и вмешательства со стороны федерального правительства".

И хотя инвестиции частного сектора США в электромобили находятся на подъеме, они бледнеют в сравнении с ростом этой же отрасли в Китае и европейских странах, где правительства поддерживают ее развитие большими субсидиями и комфортным режимом регулирования. Юристы и финансовые аналитики говорят, что США нужен аналогичный план, чтобы наверстать упущенное.

"План Байдена может помочь подстегнуть" рынок, считает Анастасия Аморосо, аналитик-стратег в подразделении частного банкинга JPMorgan Chase & Co. "Этот план устанавливает правильные стимулы, аналогичные тем, что помогли внедрению электромобилей в Европе и Китае", — добавляет она.

Коммунальные компании и автомобильный сектор, зависящие от рынка электромобилей как от источника нового спроса, должны выиграть от плана Байдена, полагают аналитики консалтинговой фирмы Evercore ISI.

Tesla Inc. и General Motors Co. выделяются на общем фоне как два потенциальных бенефициара этого процесса, добавляют аналитики. Обе компании могут выиграть от предложения расширить лимит по налоговым льготам для покупателей электромобилей, который они на данный момент уже исчерпали.

Кроме того, многое выиграть, вероятно, смогут те бизнесы, которые занимаются установкой и управлением зарядными станциями, например, ChargePoint и EVgo Services LLC.

В прошлом году EVgo объявила о совместном проекте с General Motors, в рамках которого инвестирует 90 млн долларов, чтобы расширить свою зарядную сеть втрое за пять лет. К 2025 году СП намерено построить 2750 новых зарядных станций.

"Если мы сможем решить проблему дальности пробега, это положит начало доброкачественному циклу, в ходе которого электромобили получат широкое распространение в США, — указывает Джеймс Уэст из Evercore ISI. По его мнению, план Байден "является шагом в правильном направлении".

— Автор Timothy Puko, tim.puko@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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