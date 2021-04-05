МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Возможность авторизоваться на сервисах объявлений через портал госуслуг позволит сделать рынок прозрачнее и сократит количество мошенников, сообщил РИА Новости гендиректор компании "Яндекс.Вертикали" (включает сервис "Авто.ру") Павел Алешин.

Ранее правительство постановило провести с 1 апреля 2021 года по 1 июля 2022 года эксперимент по осуществлению идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА для пользователей соцсетей, потребителей и продавцов при использовании ими интернет-ресурсов, предоставляющих возможность ознакомиться с предложением о заключении договора купли-продажи товара (выполнения работ, оказания услуг), заключить такой договор, в том числе агрегаторов информации о товарах, а также пользователей информационных ресурсов поиска сотрудников и работы.

"Возможность авторизоваться на сервисах объявлений через ЕСИА позволит сделать рынок прозрачнее как для продавцов, так и для покупателей. В случае с "Авто.ру" это поможет уменьшить количество мошенников и сделать процесс выбора и покупки автомобиля более прозрачным и предсказуемым", — сказал Алешин.

По его словам, в будущем планируется настроить подобную интеграцию для других сервисов объявлений "Яндекс.Вертикалей". "При этом важно отметить, что в рамках подобной интеграции данные пользователей надежно защищены и никуда не передаются", — резюмировал Алешин.