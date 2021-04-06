МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Правительство снизило объем бюджетных средств на развитие и модернизацию электроэнергетики на 2021 год и увеличило на 2022 год, следует из постановления о внесении изменений в госпрограмму России "Развитие энергетики", опубликованного на официальном портале правовой информации.

Так, объем финансирования подпрограммы "Развитие и модернизация электроэнергетики" в 2021 году снижен до 1,094 миллиарда рублей с 1,218 миллиарда. На 2022 год объем ассигнований увеличен до 3,689 миллиарда рублей с 1,218 миллиарда.

При этом впервые добавляется информация про бюджетное финансирование на 2023 год. Указывается, что оно составит 116 миллионов рублей. Общий объем финансирования реализации второго этапа подпрограммы (2019-2024 годы) составит 23,25 миллиарда рублей.

Госпрограмма "Развитие энергетики" реализуется в России до 2024 года включительно. Целями программы являются надежное, качественное и экономически обоснованное обеспечение потребностей внутреннего рынка в энергоносителях, энергии и сырье на принципах энергосбережения и энергоэффективности, а также выполнение обязательств по зарубежным контрактам.