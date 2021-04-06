МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Власти Венгрии планируют ослабить ряд введенных из-за коронавируса ограничений после вакцинации хотя бы одной дозой препарата 2,5 миллиона человек, что ожидается в ближайшие дни, сообщает издание Daily News Hungary. Еврокомиссар заявил, что Евросоюзу не нужен "Спутник V"

Ожидается, что отметка в 2,5 миллиона вакцинированных в Венгрии может быть достигнута к вечеру вторника или утру среды, после чего должно вступить в силу постановление правительства о частичном ослаблении ограничений. Среди планируемых послаблений указываются восстановление работы ряда закрытых в марте учреждений при условии ограниченного числа посетителей и сокращение на два часа комендантского часа, который действует в стране с 20:00 до 5:00. Планируется, что после вступления в силу постановления он будет начинаться в 22:00.

В Венгрии продолжают действовать требования о ношении маски и соблюдении социальной дистанции. Рестораны и кафе выдают заказы навынос, магазины, не относящиеся к категории важных, закрыты. Любые собрания людей запрещены.

Согласно данным правительственного портала, вакцину в Венгрии по состоянию на 5 апреля получили уже 2 362 839 человек, однако полностью вакцинированы двумя дозами препарата были только более 913 тысяч человек. Число заразившихся коронавирусом приближается к 690 тысячам.

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