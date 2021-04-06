МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. В России выявлен 81 случай заражения британским штаммом коронавируса и шесть — южноафриканским, все случаи — завозные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Число новых случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 8 646

Как ранее сообщал директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин на III Национальном конгрессе с международным участием "Инфекции. Год COVID-19: итоги", в России выявлено 78 случаев заражения британским штаммом коронавируса и пять случаев – южноафриканским.

"На данный момент в России выделен 81 образец британского штамма и шесть южноафриканского. Это говорит о том, что мы все-таки контактируем с другими странами мира, все эти случаи — завозные. Распространение этих штаммов сегодня велико в Европе, Азии, на южноамериканском и, конечно, африканском континенте. Сегодня в мире регистрируется все возрастающее количество случаев заражения именно этими штаммами", — сказала Попова в интервью газете "Известия".

По ее словам, это может говорить о том, что для предотвращения распространения вируса "сегодня лучше оставаться в родной стране".

"Если в ряде европейских стран 60-70% всех находок — это именно британский штамм, то у нас пока он распространен очень мало. Благодаря нашим ограничительным мерам противодействия инфекции внутри страны и на въездах в нее. Поэтому сегодня за пределы страны без необходимости лучше не выезжать", — добавила Попова.

Глава Роспотребнадзора также сообщила,что сейчас в РФ более 20 штаммов, которые имеют различные иные мутации. Проводятся исследования, чтобы оценить их значимость.

Ранее сообщалось, что британский штамм коронавируса обнаружен уже в 130 странах, южноафриканский — в 80 странах, а бразильский — в 45.

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