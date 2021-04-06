ВАШИНГТОН, 6 апр — ПРАЙМ. США открыты к общению с Россией по ситуации вокруг Украины, заявил РИА Новости представитель госдепартамента. Кремль высказался о новых санкциях Киева

"Мы открыты к общению с Москвой", — заявил представитель госдепа.

Ранее Соединенные Штаты попросили Россию дать объяснения в связи с сообщениями о якобы имеющих место "провокациях" со стороны РФ вблизи восточной границы Украины.

"Мы призываем Россию воздерживаться от действий по эскалации", — добавил он.

По его словам, "США обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая заслуживающие доверия относительно передвижения российских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму".

Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Песков также отмечал, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, отмечал пресс-секретарь президента РФ.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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