МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в марте 2021 года увеличился на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 21,863 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

С учетом опубликованной ранее статистики, по итогам первого квартала импорт в РФ из дальнего зарубежья составил 54,926 миллиарда долларов, что на 16,2% больше, чем годом ранее (в январе-марте 2020 года показатель составлял 47,275 миллиарда долларов).

"По предварительным данным таможенной статистики, в марте 2021 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 21,863 миллиарда долларов и по сравнению с мартом 2020 года увеличился на 24,6%", — сообщает ФТС.

В общем стоимостном объеме импорта из стран дальнего зарубежья доля машиностроительной продукции в марте 2021 года составила 53,5%, продукции химической промышленности – 19,2%, продовольственных товаров и сырья для их производства – 10,2%, текстильных изделий и обуви – 5,6%.

Импорт машиностроительной продукции возрос на 33,2% и составил 11,699 миллиарда долларов, химической продукции – на 28,2% (4,196 миллиарда долларов), текстильных изделий и обуви – на 23,5% (1,215 миллиарда долларов), а продовольственных товаров и сырья для их производства сократился на 2% (2,225 миллиарда долларов).

В импорте машиностроительной продукции выросли поставки судов и плавучих средств в 8,8 раза (временный ввоз сроком более одного года), средств наземного транспорта – на 35,1%, электрооборудования – на 33,4%, механического оборудования – на 27,1%, инструментов и оптических аппаратов – на 17,7%, при этом поставки железнодорожных локомотивов сократились на 39,9%, летательных аппаратов – на 25,2%.

В импорте товаров химической промышленности ввоз фармацевтической продукции возрос на 83,6%, полимеров и каучука – на 25,4%, парфюмерно-косметических товаров – на 17,5%, продуктов органической и неорганической химии – на 10,4%, мыла и синтетических моющих средств – на 5,1%.

В импорте текстильных изделий и обуви возросли поставки трикотажного полотна на 64,6%, обуви – на 37%, текстильных материалов – на 34,9%, хлопка – на 34,5%, трикотажной одежды – на 24,9%, химических нитей – на 24,8%, текстильной одежды – на 12%, химического волокна – на 10,6%, готовых текстильных изделий – на 3,4%.