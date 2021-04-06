МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Индекс потребительской уверенности россиян в первом квартале 2021 года вырос по сравнению с четвертым кварталом 2020 года на 5 процентных пункта и составил минус 21%, сообщил Росстат.

"Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в первом квартале 2021 года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года возрос на 5 процентных пунктов (п.п.) и составил (-21%)", — говорится в сообщении.

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в первом квартале 2021 года по сравнению c четвертым кварталом 2020 года возрос на 10 процентных пунктов и составил минус 12%.

Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в течение следующих 12 месяцев, в первом квартале по сравнению с четвертым увеличилась до 17% (в четвертом квартале 2020 года доля составила 11%). Доля негативных оценок уменьшилась до 33% (в четвертом квартале 2020 года — 44%). Доля респондентов, считающих, что экономическая ситуация в России останется прежней, увеличилась до 47% (в четвертом квартале 2020 года — 42%).

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в первом квартале 2021 года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года увеличился по всем возрастным группам: среди молодого поколения (16-29 лет) и среди лиц старшего возраста (50 лет и старше) на 9 процентных пунктов по каждой группе, среди лиц среднего возраста (30-49 лет) на 11 процентных пунктов.