ВАШИНГТОН, 6 апр — ПРАЙМ. США рассчитывают восстановить докризисный уровень занятости в 2022 году, заявила министр финансов Джанет Йеллен.

"Мы ожидаем достаточно стремительного восстановления (экономики) и надеемся, что вернемся к полной занятости в следующем году", — сказала Йеллен, выступая во Всемирном банке.

По ее словам, США решили реализовать крупные вливания в экономику, поскольку опасались долгосрочных "шрамов". Она выразила мнение, что усиленные государственные затраты внутри США и более быстрый рост национальной экономики как результат помогут восстановиться всей мировой экономике.