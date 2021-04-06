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https://1prime.ru/state_regulation/20210406/833404568.html
США назвали сроки восстановления уровня занятости
Экономика
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США рассчитывают восстановить докризисный уровень занятости в 2022 году, заявила министр финансов Джанет Йеллен. "Мы ожидаем достаточно стремительного восстановления (экономики) и... ПРАЙМ, 06.04.2021
сша, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 6 апр — ПРАЙМ. США рассчитывают восстановить докризисный уровень занятости в 2022 году, заявила министр финансов Джанет Йеллен.
"Мы ожидаем достаточно стремительного восстановления (экономики) и надеемся, что вернемся к полной занятости в следующем году", — сказала Йеллен, выступая во Всемирном банке.
По ее словам, США решили реализовать крупные вливания в экономику, поскольку опасались долгосрочных "шрамов". Она выразила мнение, что усиленные государственные затраты внутри США и более быстрый рост национальной экономики как результат помогут восстановиться всей мировой экономике.