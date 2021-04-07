ВАШИНГТОН, 7 апр — ПРАЙМ. Система продовольственной безопасности США находится в кризисе из-за пандемии коронавируса, а число людей, находящихся на грани голода, растет, рассказали РИА Новости эксперты. США назвали сроки восстановления рынка труда

Согласно данным НКО Feeding America, до начала пандемии уровень недостатка продовольствия в США был самым низким со времен Великой депрессии, продовольственная нестабильность затрагивала 37 миллионов граждан. При этом к концу 2020 года этот показатель вырос на 8 миллионов.

КРИЗИС ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В США и COVID-19

По словам руководителя организации помощи бездомным Эн Миски, после начала пандемии коронавируса была зафиксирована "огромная разница" в количестве людей, страдающих от нехватки продуктов питания. В качестве подтверждающего примера она приводит мероприятие, организованное их фондом, на котором голодным и бездомным раздали более двух тысяч порций еды.

"Люди стояли в очереди целых два дня", — сказала Миски.

Собеседница агентства отметила, что пандемия подчеркнула значимость некоммерческих и религиозных организаций, которые "приняли эстафету" по поддержке уязвимых семей от государственной системы, которая в этом потерпела неудачу.

По оценкам руководителя организации Bread for the City Джорджа Джонса, помогающей нуждающимся в округе Колумбия, более 324 тысяч домохозяйств в округе испытывают недостаток в продовольствии.

"Десять тысяч людей получают еду от нашей организации, около 100 человек приходят в наш центр ежедневно, и мы передаем им пакеты с продуктами", — рассказал агентству эксперт.

По словам Джозефа Лобрера из Центра бюджетных и политических приоритетов, пандемия оказала "ужасающий" эффект на семьи в США. Многие семьи, которые раньше не сталкивалась с проблемой недостатка питания, потеряв доход или кормильца из-за коронавируса, перешли в разряд нуждающихся. Некоторые семьи находятся в одном шаге от того, чтобы стать бездомными.

"Это обнажило систему социальной защиты страны. Эти системы очень старые, в них не делалось крупных инвестиций", — заявил эксперт.

ВЛИЯНИЕ НА ДЕТЕЙ

По данным НКО Feeding America, около 13 миллионов детей (каждый шестой) в 2021 году будут испытывать нехватку продовольствия, это немного лучше, чем 15 миллионов в прошлом году. МВФ повысил прогноз по росту мировой экономики

По словам Лобреры, на основании данных, которые он и его сотрудники отслеживали, воздействие на детей "зашкаливает".

"Я не видел ничего подобного в последние несколько десятилетий", — сказал собеседник агентства.

ФАКТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Эксперты считают, что даже после того, как пандемия пройдет, как в правительстве, так и в обществе останутся более глубокие структурные проблемы, которые необходимо решать, включая структурный расизм.

Миски и Джонс объяснили, что невозможно отделить отсутствие продовольственной безопасности от городских реноваций, низкой заработной платы, перемещения и бездомности. COVID-19 проявил структурное, институциональное, экономическое и расовое неравенство, которое отделяет афроамериканцев, латиноамериканцев и коренных американцев от светлокожих, особенно сильно от коронавируса пострадали маргинальные сообщества, считают эксперты.

"Людям нужна помощь, но их нужда оценивается как слабость или что-то плохое. Медицинские работники, цветные люди и иммигранты получают ужасную зарплату. У них нет денег на доступное жилье и они изо всех сил пытаются сводить концы с концами. Это война против бедных…. Есть миллионы людей, у которых нет возможностей или тех, кого намеренно их лишают. Расизм — фактор номер один для отсеивания людей", — сказала Миски. МВФ оценил политику американской ФРС во время кризиса

Джонс указал на суровую реальность того, что США — и мир в принципе — были созданы так, что у одних достаточно ресурсов, а у других нет.

"Мы действительно стремимся создать мир с равенством, доступом к здоровой пище и воде. Мы продолжаем подталкивать и лидеров правительства, и других к созданию городов с равенством", — заявил Джонс, добавив, что сказал и себе, и своим сотрудникам, что это битва на двух фронтах: борьба за устранение системного неравенства и помощь людям, не имеющим доступа к необходимым ресурсам.

По словам Миски, рассматривая проблемы и опустошительные последствия отсутствия продовольственной безопасности для нищих, почти нищих, малообеспеченных и американцев среднего класса, она чувствует гнев и разочарование. "Я согласна с другими критиками в том, что США — это потерпевшее провал государство. Я думаю, что наши системы сильно подвели людей. Я думаю, что наша система была настроена на провал", — сказала она.

По ее словам, "наша система создает огромные препятствия для возможностей и не позволяет огромным группам наших сообществ получить доступ к этим вещам. Это позор нашей системы, позор нашего правительства. Как я уже сказал, мы — система, в которой ведется война с бедными, а не война с бедностью", — заключила Миски.

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