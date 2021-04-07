МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Российские банки, лизинговые компании и операторы инвестиционных платформ не будут предоставлять в бюро кредитных историй информацию о своих клиентах, в том числе их долгах, находящихся под зарубежными санкциями, следует из постановления правительства, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что источники формирования кредитной истории – кредитные организации, лизинговые компании и операторы инвестиционных платформ не предоставляют в бюро кредитных историй информацию, … о лицах (включая информацию об обязательствах этих лиц), в отношении которых применяются меры ограничительного характера, введенные иностранными государствами… на основании заявлений этих лиц и после проверки достоверности информации, указанной в заявлениях", — сказано в документе. Зачем у россиян забирают монеты и стоит ли их отдавать

Также документ указывает, что банки, лизинговые компании и операторы инвестплатформ в течение пяти дней после подтверждения достоверности информации о клиенте под санкциями должны уведомить БКИ об исключении сведений о нем из кредитной истории.

По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, эта мера способствует снижению прозрачности рынка. "Но, с другой стороны, она призвана снизить риски контрагентов тех клиентов, которые попали под санкции. Ведь санкции "заразны": за сделки с теми, кто оказался под санкциями, под санкции могут попасть и их контрагенты", — указал аналитик.