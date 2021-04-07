МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Повышение темпов роста цен на жилье продолжилось во второй половине 2020 года в большинстве регионов России, что в итоге негативно отразилось на его доступности, говорится в аналитическом докладе Банка России. Москалькова предложила не лишать людей жилья из-за долгов

"Во второй половине 2020 года в большинстве регионов России продолжилось повышение темпов роста цен на жилье, что негативно сказывалось на его доступности", — отметили в регуляторе.

По мнению ЦБ, ускорению темпа роста цен на жилье способствовали три основных фактора. Так, благодаря доступности ипотечных кредитов значительно вырос спрос на жилье, также в прошлом году наблюдался рост издержек у застройщиков из-за увеличения цен на стройматериалы и дефицита рабочих.

Третьим фактором стало ограниченное предложение на рынке: из-за роста издержек и адаптации к новым условиям ведения бизнеса снизились как объемы ввода многоквартирного жилья в эксплуатацию, так и объемы текущего строительства.

Банк России ожидает, что в ближайшей перспективе ситуация в жилищном строительстве будет зависеть от скорости восстановительных процессов в экономике, объемов и характера государственной поддержки отрасли, а также ее способности обеспечивать необходимое предложение жилья.

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