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Стало известно, что обсудит правительство на предстоящем заседании
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Кабмин в четверг обсудит товарное рыбоводство в лесах и принятие поправок к ряду ФЗ, сообщила пресс-служба. Отмечается, что это будет способствовать развитию рекреационной... ПРАЙМ, 07.04.2021
правительство рф, фск еэс, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Кабмин в четверг обсудит товарное рыбоводство в лесах и принятие поправок к ряду ФЗ, сообщила пресс-служба. Отмечается, что это будет способствовать развитию рекреационной деятельности, а также аквакультуры (товарного рыбоводства) в лесах.
Помимо этого, правительство обсудит работу свободной таможенной зоны.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, регулирующие применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны в Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что цель проекта — применение положений, гарантированных правом ЕЭС.
Эти положения регулируют применение процедуры свободной таможенной зоны в особых, свободных и специальных экономических зонах и приравненных к ним территориях России.
Также правительство обсудит предоставление ЕАО средств на обеспечение социально значимых расходов и продление налоговых льгот в связи с проведением "Формулы-1" и Чемпионата Европы в РФ.
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