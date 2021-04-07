МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Кабмин в четверг обсудит товарное рыбоводство в лесах и принятие поправок к ряду ФЗ, сообщила пресс-служба. Отмечается, что это будет способствовать развитию рекреационной деятельности, а также аквакультуры (товарного рыбоводства) в лесах.

Помимо этого, правительство обсудит работу свободной таможенной зоны. Кабмин утвердил стратегию развития лесного комплекса до 2030 года

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, регулирующие применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что цель проекта — применение положений, гарантированных правом ЕЭС.

Эти положения регулируют применение процедуры свободной таможенной зоны в особых, свободных и специальных экономических зонах и приравненных к ним территориях России.

Также правительство обсудит предоставление ЕАО средств на обеспечение социально значимых расходов и продление налоговых льгот в связи с проведением "Формулы-1" и Чемпионата Европы в РФ.

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