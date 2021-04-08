МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Есть веские основания предполагать, что американцы используют новые лаборатории, которые обычно размещаются у российских и китайских границ, для разработки биологического оружия, заявил в интервью "Коммерсанту" секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. ВОЗ представила доклад о происхождении COVID

Он указал на то, что в мире "как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США". "Причем по странному совпадению — в основном у российских и китайских границ. Уверяют, что это исследовательские центры, где американцы помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями", — добавил он.

При этом, по словам Патрушева, власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах. Возникают вопросы и у китайских партнеров.

"Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии. Кстати, надо обратить внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов", — добавил он.

На вопрос, что российские власти намерены с этим делать, Патрушев ответил, что предстоит работа с партнерами, в первую очередь на постсоветском пространстве. В частности, планируется заключать с ними договоренности о сотрудничестве в сфере биологической безопасности.

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