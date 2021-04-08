МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Рост инвестиций в России в 2021 году прогнозируется на уровне 3,1%, с 2022 года необходимо добиться выхода на траекторию роста на 5-6%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Российский рынок акций повысился по индексам

"В текущем году прогнозируется увеличение инвестиций на 3,1%, начиная с 2022 года необходимо добиться выхода на траекторию роста инвестиций на 5-6%", — сказал Белоусов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по реализации посланий президента Федеральному Собранию в 2019-2020 годах.

Действующий прогноз Минэкономразвития предполагает рост инвестиций в основной капитал на 3,9%. В 2020 году их спад составил 1,4%, что оказалось лучше прогнозов властей.