2021-04-08T15:34:27+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210408/833419492.html
Белоусов дал прогноз по росту инвестиций в России в 2021 году
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Рост инвестиций в России в 2021 году прогнозируется на уровне 3,1%, с 2022 года необходимо добиться выхода на траекторию роста на 5-6%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей... ПРАЙМ, 08.04.2021
россия, инвестиции, андрей белоусов, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Рост инвестиций в России в 2021 году прогнозируется на уровне 3,1%, с 2022 года необходимо добиться выхода на траекторию роста на 5-6%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"В текущем году прогнозируется увеличение инвестиций на 3,1%, начиная с 2022 года необходимо добиться выхода на траекторию роста инвестиций на 5-6%", — сказал Белоусов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по реализации посланий президента Федеральному Собранию в 2019-2020 годах.
Действующий прогноз Минэкономразвития предполагает рост инвестиций в основной капитал на 3,9%. В 2020 году их спад составил 1,4%, что оказалось лучше прогнозов властей.